Alianza Lima confirma que en enero jugará un amistoso contra el Inter Miami de Messi

"¡Una noche histórica!", señaló el Alianza en sus redes sociales, en las que aseguró que se tratará de "la mejor noche de presentación" de su plantilla para afrontar la Liga 1 peruana y la primera fase de la Copa Libertadores del próximo año.

El mensaje fue acompañado por una imagen en la que se ve al delantero y capitán del Alianza, Paolo Guerrero, y a Messi, además de a otros jugadores de ambos equipos.

De esa manera, se confirmó el regreso del Inter Miami a Lima, ya que también disputó un partido amistoso en enero pasado frente al Universitario de Deportes, el vigente tricampeón del fútbol peruano, que terminó sin goles y que luego el actual campeón de la MLS ganó por penaltis (5-4).

El Alianza presentó este martes como su nuevo entrenador al argentino Pablo Guede, quien ha reemplazado a su compatriota Néstor Gorosito y aseguró que su principal objetivo será ganar el título nacional, ya que en 2026 el equipo blanquiazul cumplirá 125 años de fundación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy