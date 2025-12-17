Deportivo Cali anuncia un principio de acuerdo para contratar a Gallese, titular de Perú

Así lo informó el equipo azucarero en un comunicado en el que explicó que "ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes".

Gallese, de 35 años, llegará a Cali en los próximos días para someterse a chequeos médicos y concretar su vinculación oficial.

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali", añadió el club, dirigido por el colombiano Alberto Gamero.

Actualmente, Gallese se encuentra concentrado en la selección peruana, que alista un partido amistoso para el próximo domingo 21 de diciembre contra Bolivia.

El partido se disputará en el estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha, a poco más de 200 kilómetros al sur de Lima.

Finalmente, el Deportivo Cali busca fortalecer su proyecto deportivo tras un año difícil en el que no logró clasificar a torneos internacionales, por lo que le ha hecho una apuesta a la experiencia del guardameta peruano para la próxima temporada.