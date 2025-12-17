El Melilla Torreblanca golea al Les Corts (1-5) y se clasifica para la fase final

El equipo dirigido por Gustavo Bravo inauguró muy pronto el marcador, a los tres minutos de juego, con un gran gol de Ana Luiza. La brasileña controló el balón, se giró con rapidez y conectó un potente disparo que se coló por la escuadra de la portería local.

El conjunto melillense mantuvo su ambición ofensiva y amplió su renta en el minuto 8 con el 0-2, obra de Bia Souza, que aprovechó un rechace defensivo tras un disparo previo suyo, en una acción condicionada por la inferioridad numérica del Les Corts, tras la expulsión de Martita en el minuto 7, por derribar a la propia Bia Souza en una ocasión manifiesta de gol.

El Torreblanca firmó el 0-3 en el 12', con un tanto de Laura Uña, máxima goleadora del equipo en la Copa con 11 goles, culminando una acción en la que superó a Nega y definió con tranquilidad ante la guardameta local.

Ya en la reanudación, el dominio visitante se tradujo en el 0-4 al primer minuto, en una jugada a balón parado que acabó con un gol en propia puerta de Ona, tras un duro disparo de Emilly Marcondes.

El Les Corts logró recortar distancias en el minuto 27, gracias a una gran acción individual de Paula Guix, pero la reacción fue efímera. Apenas dos minutos después, Emilly Marcondes sentenció el encuentro con un espectacular gol desde unos veinte metros, tras un saque de esquina botado por Ana Luiza.

Con el 1-5 definitivo, el Melilla Torreblanca gestionó el partido mediante largas posesiones, neutralizando cualquier intento de las locales, que compitieron hasta el final pese al resultado adverso.