El Rayo, a por los octavos de forma directa mermado por las bajas

El triunfo en la pasada jornada continental contra el Jagiellonia polaco mantiene al Rayo Vallecano en la séptima posición de la clasificación de la Liga Conferencia. De esta forma el equipo madrileño depende de sí mismo para certificar el objetivo de acceder a los octavos de forma directa sin pasar por la eliminatoria previa.

Para lograrlo tiene que ganar al Drita. Con esos tres puntos quedará entre los ocho primeros. Con un empate o una derrota su destino será un play-off a ida y vuelta, algo que quieren evitar por dos motivos. Primero por el riesgo de quedar eliminado, y segundo por no tener que hacer otro viaje y disputar dos partidos más, con lo que conlleva de desgaste físico.

El Rayo llega a este partido tras empatar en casa hace tres días con el Betis (0-0) y sumar su sexto partido liguero sin ganar prolongando una mala racha anotadora que le ha llevado a marcar solo un gol en esos seis encuentros.

Ese es el principal aspecto a mejorar por el equipo de Iñigo Pérez, que está preocupado por la falta de gol de su equipo aunque no por la capacidad generadora de ocasiones.

Para este partido el Rayo cuenta con un buen parte de bajas. El central senegalés Nobel Mendy y el atacante angoleño Randy Nteka no están inscritos, el centrocampista senegalés Pathé Ciss está sancionado y ya ha viajado con su selección para preparar la Copa África y lesionados están el central Abdul Mumin, los mediapuntas Oscar Trejo y Jorge de Frutos y el delantero brasileño Alemao.

De esta forma Iñigo Pérez tendrá que apostar por un nuevo integrante para el centro de la defensa y el sustituto de Mendy podría ser el brasileño Luiz Felipe mientras que para la delantera todo apunta que el elegido será Sergio Camello.

Enfrente está el Drita, que tiene ocho puntos y, de momento, está clasificado para el play-off pero no como cabeza de serie. El equipo kosovar espera dar la sorpresa en Vallecas y lograr un triunfo que le impulse en la tabla sin renunciar a nada.

El Drita es quinto de la Liga de Kosovo con 25 puntos, a siete del líder, el Ballkani, aunque con un partido menos. Su jugador más determinante es Arb Manaj, autor de nueve tantos esta temporada y con experiencia en las Ligas de Croacia y Turquía.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Oscar Valentín, Gumbau; Isi, Unai López, Álvaro; Camello.

Drita: Maloku; Krasniqi, Bejtulai, Okemba, Pellumbi; Ajzeraj, Dabiqaj, Sheji, Abazaj; Limaj, Arb Manaj.