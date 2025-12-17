FIFA distribuye las plazas de los JJOO 2028; 12 en el torneo masculino y 16 en el femenino

En el torneo femenino, además de Estados Unidos como país anfitrión, habrá 3 plazas para la Concacaf; 4 para la UEFA, 2 para África (CAF), 2,5 para Asia (AFC), 2,5 para la CONMEBOL y 1 para Oceanía.

En el torneo masculino, también con Estados Unidos con presencia asegurada como organizador la Concacaf tendrá 1, la UEFA 3, Asia (AFC) 2, África (CAF) 2; CONMEBOL 2 y Oceanía (OFC) 1.

El Consejo de la FIFA también concretó que la primera edición de la Copa Mundial de Clubes femenina en 2028, cuya creación se aprobó el pasado marzo, y tras extensas consultas que arrojaron un amplio consenso entre las partes interesadas, se celebrará del 5 al 30 de enero de ese año.