Fluminense lamenta la muerte del jugador ecuatoriano Mario Pineida, asesinado en Guayaquil

A través de sus canales oficiales, el club destacó la trayectoria del lateral y recordó su llegada al inicio de la campaña en la que los cariocas resultaron vencedores del Campeonato estatal.
"Pineida llegó al Tricolor al inicio de la temporada en la que nos coronamos juntos campeones cariocas", señaló el club en su comunicado.
El equipo brasileño manifestó además su "solidaridad con los familiares y amigos" del jugador de 33 años, que actualmente se desempeñaba como lateral en el Barcelona ecuatoriano.
El club, dirigido por el español Ismael Rescalvo, anunció el fallecimiento y señaló que la noticia los tiene "profundamente consternados" y que los "enluta como familia barcelonista".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Pineida nació en la localidad ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas y fue seleccionado ecuatoriano desde la categoría sub-15 hasta llegan al equipo absoluto.
Comenzó su carrera futbolística en Independiente del Valle, como defensa derecho o izquierdo entre 2010 y 2015.