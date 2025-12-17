Guatemala contará con una plaza más para participar en la Copa Centroamericana de clubes

Así lo informó este miércoles la Federación de Fútbol de Guatemala, por lo que la nación centroamericana sumará un total de cuatro equipos locales para el torneo regional en 2026.

La determinación tiene lugar después de que el club local, el Xelajú, obtuviera este mes el segundo lugar en la Copa Centroamericana, tras sucumbir en la final del certamen ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Los otros dos clubes participantes en la última edición del torneo, el Municipal y el Antigua, no lograron superar la fase de grupos.

En 2021, el Comunicaciones, uno de los dos clubes más populares y ganadores de Guatemala, conquistó el título del torneo regional, denominado anteriormente Liga Concacaf.

La Copa Centroamericana de clubes se estrenó con este nombre en 2023 y en el torneo participan los 20 mejores equipos de los siete países del istmo.

Desde su inauguración, ha sido ganada por tres años consecutivos por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el único país que contaba con la participación de cuatro de sus clubes hasta la designación este miércoles por parte de Guatemala.