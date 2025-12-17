La Católica busca el primer título en Ecuador ante el Rey de Copas, Liga de Quito

La plantilla del "Trencito Azul" o el "cuadro Cammarata", como también le dicen a la Católica, está convencida de que es ahora o nunca la ocasión para conquistar el primer título contra uno de los equipos más laureados de Ecuador.

Será la oportunidad para que los atacantes panameños José Fajardo y Azarías Londoño se sigan bañando de gloria, tras la reciente clasificación con su selección al Mundial del próximo año.

También buscarán el título con la Católica los argentinos Facundo Martínez, Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz, el uruguayo Mauricio Alonso y el venezolano Jhon Chancellor, el gran ausente será el portero venezolano Rafael Romo, debido a una lesión.

La gran campaña del Trencito Azul puede verse coronada con la Copa Ecuador contra un rival con el que volverá a enfrentarse el próximo domingo en la última fecha de la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano.

Los dos equipos tendrán sed de revancha, si bien han accedido a la final de la Copa Ecuador, en la reciente fecha de la Liga Pro perdieron, la Católica por 1-0 ante el Independiente del Valle y Liga por 3-1 frente a Libertad.

Por su parte, el Rey de Copas saldrá por el segundo título de la Copa Ecuador, conquistó el primero en la temporada 2018-2019.

Además, Liga ganó 13 títulos en el campeonato ecuatoriano, una Copa Libertadores, dos Copas Sudamericanas y dos Recopas Sudamericanas.

El Rey de Copas, al mando del técnico brasileño Tiago Nunes, sentirá la presión de sus exigentes aficionados, que en la Liga Pro se quedaron con las manos vacías después de que el equipo no logró retener el título de Liga Pro, que ganó en 2023 y 2024, pues el de esta temporada quedó de forma anticipada en posesión del Independiente del Valle.

La esperanza de triunfo de Liga recaerá en el portero Alexander Domínguez, en los defensas, el haitiano Ricardo Adé y el uruguayo Gian Franco Allala; en los centrocampistas, el boliviano Gabriel Villamil, el chileno Fernando Cornejo y en los atacantes argentinos Lisandro Alzugaray, Lautaro Pastrán y el colombiano Jeison Medina.

Universidad Católica: Johan Lara; Daykol Romero, Luis Cangá, Jhon Chancellor, Eric Valencia; Emiliano Clavijo, Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios y Azarías Londoño.

Liga Deportiva Universitaria de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

Árbitro: Alex Cajas, de Ecuador, asistido desde el VAR por su compatriota Kevin Pazmiño.

Estadio: Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana.