La FIFA crea un 'Fondo de Paz' para "promover los valores unificadores del fútbol"

Según indicó Infantino en sus redes sociales, podría llamarse 'Fondo de Paz de la FIFA', y estará abierto a contribuciones de terceros y sujeto a una estricta supervisión, además de complementar las medidas ya implementadas en el marco del 'Programa Forward', iniciativa de la FIFA que distribuye fondos y apoyo a sus federaciones miembro para impulsar la infraestructura, la competición y la gobernanza del fútbol a nivel global.

"Me complace comunicarles que el Consejo de la FIFA ha aprobado hoy la creación de un fondo para la recuperación tras conflictos. En consonancia con el objetivo de la FIFA de promover los valores unificadores del fútbol", apuntó.

Una decisión que es consecuencia del anuncio que hizo el propio Infantino en la Cumbre por la Paz de Sharm El-Sheikh (Egipto), celebrada el 13 de octubre de 2025, de que la FIFA tenía la intención de crear un mecanismo de apoyo para las regiones que han sufrido conflictos.

El propio Infantino, el pasado 5 de diciembre durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer premio FIFA de la Paz, por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó entonces el máximo organismo del fútbol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy