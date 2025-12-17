La UD Las Palmas ficha al atacante internacional colombiano Nicolás Benedetti

Nicolás Benedetti Roa, de 28 años, llega libre y es un atacante versátil, que puede jugar en las tres posiciones de ataque "aunque su mejor rendimiento llega como segunda punta o mediapunta", y destaca "por su calidad técnica, creatividad y capacidad para llegar al área, siendo un futbolista con talento y visión de juego que aporta claridad en el último tercio del campo", según destaca el club isleño en su comunicado.

El nuevo futbolista del conjunto grancanario, internacional absoluto con Colombia, tiene previsto pasar el reconocimiento médico este jueves en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital grancanaria, y a continuación será presentado en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco.