Fútbol Internacional
17 de diciembre de 2025 - 16:45

La UD Las Palmas ficha al atacante internacional colombiano Nicolás Benedetti

Las Palmas de Gran Canaria (España), 17 dic (EFE).- La UD Las Palmas ha fichado al internacional colombiano Nicolás Benedetti por lo que resta de la presente temporada en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), y opción a cuatro campañas más, informó este miércoles el club canario.

Por EFE

Nicolás Benedetti Roa, de 28 años, llega libre y es un atacante versátil, que puede jugar en las tres posiciones de ataque "aunque su mejor rendimiento llega como segunda punta o mediapunta", y destaca "por su calidad técnica, creatividad y capacidad para llegar al área, siendo un futbolista con talento y visión de juego que aporta claridad en el último tercio del campo", según destaca el club isleño en su comunicado.

El nuevo futbolista del conjunto grancanario, internacional absoluto con Colombia, tiene previsto pasar el reconocimiento médico este jueves en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital grancanaria, y a continuación será presentado en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco.