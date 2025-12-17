Laporta: "Para desviar la atención de sus carencias, tienen que hablar sólo del Barça"

"Ha vuelto la alegría al barcelonismo y otros para desviar la atención de sus carencias tiene que hablar solo del Barça. De esto ya tendré tiempo de hablarlo de manera más adelante. No aquí y ahora, sino con más tranquilidad porque creo que ya se está saliendo de madre", afirmó durante el acto de celebración del 70º aniversario de la Peña Barcelona 1900 de Terrassa.

Laporta, que ha estado acompañado de un egarense ilustre como el atacante del Barcelona Dani Olmo, insistió en que con él al frente del club se ha logrado "revertir la situación, que la institución está fuerte y que además haya vuelto la alegría al barcelonismo".

"Y parece que desde de algunos lugares eso no lo soportan", insistió el presidente de la entidad azulgrana, en otra clara referencia a las últimas declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y de la campaña mediática que considera que está haciendo el eterno rival contra el Barça.

"Querer al Barça es defender al club contra todo, contra todos y por encima de todo. Y defender al Barça contra todas las adversidades que van surgiendo. Se producirán muchas más. Pero aquí se tiene que estar fuerte y estar vivo", concluyó Joan Laporta.

