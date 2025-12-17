Fútbol Internacional
Los canteranos Mawuli y Morante, novedades en la lista de Pellegrini

Sevilla, 17 dic (EFE).- El ghanés Mawuli Kwame y José Antonio Morante, delanteros de la cantera bética, son las principales novedades de la lista ofrecida por el entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, para el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de este jueves ante el Murcia.

Por EFE

Pellegrini ha incluido a estos dos valores emergentes de la cantera por las ausencias de los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, y el congoleño Cédrick Bakambu, en la Copa de África, y de los lesionados Isco Alarcón, Júnior Firpo, Marc Roca y Diego Llorente.

La lista de convocados es la formada por Adrián, Álvaro Valles, Pau López, Bellerín, Aitor, Ortiz, Bartra, Natan, Valentín, Ricardo, Altimira, Deossa, Mawuli, Fornals, Antony, Riquelme, Lo Celso, Pablo García, Morante, Cucho Hernández y Chimy Ávila.