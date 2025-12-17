Los canteranos Mawuli y Morante, novedades en la lista de Pellegrini

Pellegrini ha incluido a estos dos valores emergentes de la cantera por las ausencias de los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, y el congoleño Cédrick Bakambu, en la Copa de África, y de los lesionados Isco Alarcón, Júnior Firpo, Marc Roca y Diego Llorente.

La lista de convocados es la formada por Adrián, Álvaro Valles, Pau López, Bellerín, Aitor, Ortiz, Bartra, Natan, Valentín, Ricardo, Altimira, Deossa, Mawuli, Fornals, Antony, Riquelme, Lo Celso, Pablo García, Morante, Cucho Hernández y Chimy Ávila.