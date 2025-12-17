Mbappé, convocado para el partido contra el Talavera, Courtois, Valverde y Rüdiger, fuera

Mbappé, quien persigue igualar o superar el récord de goles en un año natural en el Real Madrid, los 59 goles de Cristiano Ronaldo en 2013, suma 56 y forma parte de la expedición que puso rumbo este miércoles a Talavera para el primer partido de la temporada en Copa, este miércoles a las 21:00 horas CET.

Una expedición en la que no están los lesionados Carvajal, Trent, Militao, Mendy y Camavinga; un David Alaba que solo ha completado un entrenamiento con el grupo tras una sobrecarga muscular, ni Courtois, Valverde y Rüdiger, por descanso.

Además, tampoco forma parte del equipo Brahim Díaz, que está concentrado con Marruecos desde el lunes para la disputa de la Copa África.

Debido a las ausencias, Xabi Alonso incluye en la lista a siete canteranos: los guardameta Fran González y Javi Navarro; el lateral izquierdo Víctor Valdepeñas, titular ante el Alavés el domingo en Liga; el central Joan Martínez; el lateral derecho David Jiménez; y los centrocampistas Thiago Pitarch y Jorge Cestero.

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Asencio, Carreras, Fran García, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez y Valdepeñas.

Centrocampistas: Bellingham, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.