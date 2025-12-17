Pellegrini pide "intensidad" en Murcia "porque es mucho lo que hay en juego"

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, avisó de que "ayer se vio que a todos los equipos de Primera les cuesta" seguir en una competición que abre "la posibilidad de ganar un título y de jugar la Supercopa".

El preparador del Betis informó de que el centrocampista Marc Roca se une a la lista de bajas conocidas debido a "un esguince en el hombro" y se une así a los lesionados Isco Alarcón, Júnior Firpo y Diego Llorente, mientras que también estarán ausentes los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat y el congoleño Cédrick Bakambu, los tres con sus selecciones en la a Copa de África.

El técnico santiaguino se felicitó de contar con "la portería bien cubierta" después de que Pau López "vuelva a estar" disponible tras superar "dos lesiones importantes", por lo que "ahora está jugando Álvaro (Valles) y Adrián ha jugado la Copa", pero a partir de ahora, decidirá "quién es mejor para cada partido".

El Betis no ha sumado demasiado en las últimas jornadas de LaLiga, pero a Pellegrini no le importa "perder la quinta posición cuando quedan todavía más de sesenta puntos" en disputa, y, por eso, está "centrado en la Copa del Rey" más que "en sacar mañana a un equipo pensando en el Getafe", que visitará el estadio La Cartuja el próximo domingo.

Al preparador bético le gusta "jugar tantos partidos" porque eso "quiere decir" que su equipo "está inmerso en tres competiciones", lo que es posible gracias a "un plantel involucrado" que intentará "clasificar entre los ocho primeros en la Europa League" para ahorrarse una eliminatoria previa y no estar "siete u ocho semanas jugando entre semana" a comienzos de 2026.