Premio para el Murcia, difícil escollo para el Betis

El técnico del Murcia, Adrián Colunga, ha calificado de premio un duelo al que su equipo llega sexto del Grupo 2 de Primera RFEF y la intención de dar otra sorpresa tras eliminar en la ronda anterior al Cádiz; y el entrenador verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, con el imperativo de que el premio no sea el 'gordo' para los pimentoneros.

En el campeonato liguero el Murcia viene de perder por 0-1 en casa frente al Centre d' Esports Sabadell en un encuentro en el que vio truncada su gran racha de seis jornadas sin caer -cinco victorias y un empate en esta racha desde que Colunga se hizo con las riendas subiendo desde el filial para suplir al destituido Joseba Etxeberría-.

Será la tercera confrontación copera entre ambos clubes y el bagaje es de una clasificación para cada equipo. El Murcia se impuso en 1928 con un 1-3 en Sevilla y un 3-2 en casa y el Betis lo hizo en 1961 con sendos triunfos por 1-0 y 1-2.

Colunga es consciente de que deberán "estar muy bien en todas las fases del juego" y que intentarán "ganar con las que opciones" que se les den y con especiales ganas de volver a jugar tras la derrota del sábado frente al Sabadell.

"Sacaremos un equipo competitivo sabiendo que el principal objetivo es la Liga pero queremos ganarle al Betis", manifestó Colunga, quien podrá contar con el defensa Antxon Jaso y el delantero albano kosovar Agim Zeka, después de que ambos hayan superado sendas lesiones.

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a la Nueva Condomina tras su empate liguero a cero goles en Vallecas, antes de medirse el domingo al Getafe y con el imperativo de pasar ante un rival con sus mismas armas de juego y con el acicate de jugar ante los suyos tras eliminar en la pasada ronda al Cádiz.

Pellegrini tiene en la Copa uno de sus objetivos y así lo ha dicho al afirmar que es el camino más corto para lograr, además del título, el objetivo europeo, para lo que pondrá en liza un once reconocible que se emplee con la intensidad y concentración exigidas aunque con bajas por lesión y por las ausencias por la Copa de África.

No estarán el congoleño Cédrick Bakambu ni los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, además de los lesionados Isco Alarcón, Diego Llorente, Júnior Firpo y el centrocampista Marc Roca.

Con el portero copero Adrián San Miguel, Pellegrini podría incluir en su once al lateral canterano Ángel Ortiz, de rendimiento ascendente junto a un eje que podría estar formado por Marc Bartra y el argentino Valentín Gómez con el suizo Ricardo Rodríguez por el costado zurdo.

El duelo copero es una oportunidad de reivindicación y de rodaje para jugadores como Rodrigo Riquelme o para el argentino Giovani Lo Celso en busca de su mejor versión, así como para otros futbolistas menos habituales de salida como el canterano Pablo García o Chimy Ávila.

En todo caso, Pellegrini exigirá concentración e intensidad a partes iguales para evitar sustos y asegurar el pase a la siguiente ronda por la vía más rápida, aunque sabedor del valor de la paciencia ante un Murcia se lo pondrá difícil con las armas de su afición y el gusto por el buen juego que preconiza Adrián Colunga.

Real Murcia: Diego Piñeiro; David Vicente, Alberto González, Jorge Sánchez, Cristo Romero; Sekou Djanbou, Antonio David Moreno, Pedro León, Joao Pedro Palmberg; Pedro Benito y David Flakus.

Betis: Adrián; Ángel Ortiz, Bartra, Valentín, Ricardo; Altimira, Deossa; Riquelme, Lo Celso, Pablo García; y Chimy Ávila.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).