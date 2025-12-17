Sorloth, baja ante el Atlético Baleares por “unas molestias”

El portero, que habitualmente ejerce como tercer guardameta del primer equipo, además de ser titular en el filial de Primera RFEF, y el lateral derecho y capitán del segundo conjunto rojiblanco repiten en la citación de Diego Simeone para la Copa.

Salvo las citadas cuatro bajas, el resto del primer equipo viaja a Palma: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.