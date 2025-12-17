Fútbol Internacional
17 de diciembre de 2025

Sorloth, baja ante el Atlético Baleares por “unas molestias”

Madrid, 17 dic (EFE).- Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, se sumó este miércoles a las bajas de Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente para el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético Baleares por “unas molestias”, según informó el club en su convocatoria, compuesta por el resto del primer equipo más Salvador Esquivel y Javi Boñar.

Por EFE

El portero, que habitualmente ejerce como tercer guardameta del primer equipo, además de ser titular en el filial de Primera RFEF, y el lateral derecho y capitán del segundo conjunto rojiblanco repiten en la citación de Diego Simeone para la Copa.

Salvo las citadas cuatro bajas, el resto del primer equipo viaja a Palma: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.