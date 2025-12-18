Fútbol Internacional
18 de diciembre de 2025 - 19:10

3-0. El Sparta Praga, directo a octavos de final

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- El Sparta Praga consiguió clasificarse en el cuarto puesto de la fase liga de Liga Conferencia tras superar con facilidad por 3-0 al Aberdeen.

Por EFE

13 puntos en seis jornadas con un balance de 4 victorias, un empate y una derrota que le permite al equipo checo jugar directamente los octavos de final y disputar el partido de vuelta como local.

Dos goles en la primera media hora dejaron encaminado el choque ante los escoceses, primero el del ecuatoriano John Mercado (m.16) y después el eslovaco Lukas Haraslin (m.29).

Una ventaja y tranquilidad con la que afrontaron una segunda parte plácida, en la que el australiano Garang Koul hizo más 'sangre' con el tercer y último tanto.