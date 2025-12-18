3-0: España se impone con claridad a Australia e irrumpe con fuerza en la SBS Cup

En un torneo donde cada tiempo dura cuarenta minutos en lugar de los cuarenta y cinco habituales, el combinado que dirige Paco Gallardo se adelantó al cuarto de hora por medio de un gol de cabeza de Ismael Álvarez, quien hizo así bueno un centro desde la línea de fondo en el flanco izquierdo de Gaitán.

El tanto permitió al equipo irse mandando al descanso tras un una primera parte en la que dominó claramente. Posteriormente, poco después del paso por vestuarios, en el minuto 45, España amplió la renta por medio de Gaitán, quien aprovechó un rechace del arquero oceánico a tiro de Sergio Esteban.

Finalmente este último, diez minutos más tarde, cerró el choque adelantándose a la zaga para llevar a la red una nueva asistencia de Gaitán, quien participó así en todas las dianas.

El torneo seguirá para el cuadro español con un enfrentamiento el sábado a las 05:30 hora peninsular contra Japón y el domingo con otro ante la Selección de la prefectura de Shizuoka.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy