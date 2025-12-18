Barcelona y Liga definen en Ecuador el cupo a la fase de grupos de la Libertadores 2026

El Barcelona, con 67 puntos, y Liga de Quito, con 66, cerrarán la actual temporada con el objetivo de acceder a la fase de grupos, cuyos premios económicos tendrán gran incidencia para la economía de cada club el año próximo.

La crisis económica que afecta a varios clubes también involucra a Barcelona, cuyos jugadores decidieron no entrenarse ayer, miércoles, día en que, además, el fútbol se vistió de luto por el asesinado del defensa del club, Mario Pineida.

Entretanto, el presidente del Barcelona, Antonio Álvarez, aseguró en un comunicado que si persiste el paro de actividades y no se presentan a jugar los futbolistas titulares, Barcelona cerrará la temporada con una plantilla de juveniles.

Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito disputará este jueves la final por el título de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano, contra el mismo rival del próximo domingo, la Universidad Católica.

El técnico de Liga, el brasileño Tiago Nunes, ha resaltado que el desgaste físico debido a la cantidad de partidos disputados, está pasando factura en el rendimiento de sus jugadores, pero, aun así, aseguró que saldrán a entregar su esfuerzo en procura de la clasificación.

Mientras el cuadro del Valle -que se ha adjudicado en forma anticipada el título de este año, a pesar de jugar las dos últimas fechas para cumplir con el calendario- derrotó la semana pasada por 1-0 a Católica y, seguramente saldrá con igual propósito ante Barcelona.

El hexagonal por dos billetes a la próxima Copa Sudamericana tiene a tres equipos en puja cerrada, el Macará es el líder, con 59 puntos, seguido del Aucas, con 58, tercero el Deportivo Cuenca, con 56 y cierra opciones el Emelec, con 55.

El Macará completará la actual temporada de local ante Aucas; el Deportivo Cuenca chocará con Emelec y en un partido de trámite se enfrentará El Nacional y Delfín.

- Partidos de la última fecha de los hexagonales de la Liga Pro de Ecuador:

. Sábado: Macará-Aucas y Deportivo Cuenca-Emelec.

. Domingo: Independiente del Valle-Barcelona, Liga de Quito-Universidad Católica y Orense-Libertad.