Cientos de aficionados marroquíes festejan en Rabat el título de la Copa Árabe de fútbol

Los aficionados, hombres y mujeres de todas las edades, se concentraron en la céntrica avenida Mohamed V, donde ondearon banderas nacionales, entonaron cánticos de apoyo a los 'Leones del Atlas' y encendieron petardos y lanzaron fuegos artificiales en un ambiente de gran entusiasmo.

Otros lo celebraron circulando en coches y motos por las principales arterias de la ciudad, haciendo sonar los cláxones y agitando banderas de Marruecos.

Marruecos -que logró su segundo triunfo en la competición, después del cosechado en 2012 en Arabia Saudí- participó en esta edición de la Copa Árabe con un equipo alternativo, mientras su selección principal se prepara para la Copa África de Naciones (CAN) que el país acogerá del 21 de diciembre al 18 de enero próximo.