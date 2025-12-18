El Sevilla se centra en diciembre ya solo en LaLiga

El conjunto hispalense lleva dos ejercicios sin jugar en Europa y, tras su eliminación el miércoles en Vitoria ante el Alavés (1-0) en los dieciseisavos de la Copa, va a acabar 2025 sin otro pensamiento que el puesto en LaLiga, donde su próximo compromiso será el sábado en el estadio Bernabéu ante el Real Madrid en la decimoséptima jornada.

El equipo, con cinco títulos de campeón de Copa y siete de la Liga Europa, lucha ahora por no meterse en problemas con el descenso, algo que el entrenador de esta temporada, el argentino Matías Almeyda, lo va logrando, aunque sin alcanzar la regularidad deseada al mostrar muchas carencias y debilidades.

Tras la decepción del estadio Mendizorroza, donde se volvió a dar una pobre imagen tras el reciente 'subidón' por la goleada (4-0) del pasado domingo ante el Oviedo, la cita venidera en el campo del Real Madrid llega rodeada de malos augurios, que aumentan si se ven las estadísticas en ese estadio como visitante, incluso en los años buenos de los sevillistas.

El equipo no gana en el Bernabéu desde diciembre de 2008 y ha firmado desde entonces diecisiete derrotas y un solo empate en dieciocho visitas oficiales, datos que, como paradoja, le pueden venir bien a los de Almeyda, debido a que no están demasiados apurados en la tabla -a cinco puntos del descenso- y se pueden plantar sobre el césped sin presión y sin 'nada que perder'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde este mismo jueves, el Sevilla se centra en el sábado, para lo que el técnico argentino está pendiente de la evolución de varios jugadores con mermas físicas.

El lateral chileno Gabriel Suazo y el extremo belga Adnan Januzaj, tras superar las suyas, fueron altas para la convocatoria de Copa, en la que pese a ello no llegaron a jugar, lo que sí hicieron otros dos jugadores que estuvieron ausentes por sanción en la anterior jornada de LaLiga, los atacantes Gerard Fernández 'Peque' e Isaac Romero, y que también están disponibles para Madrid.

Siguen en proceso de recuperación de sus dolencias seis futbolistas, el portero noruego Orjan Nyland, los defensas Kike Salas, César Azpilicueta, el brasileño Marcao Teixeira y el francés Tanguy Nianzou y el extremo suizo Rubén Vargas, a los que se unen como bajas los delanteros nigerianos Chedira Ejuke y Akor Adams, convocados por su selección para la Copa de África.