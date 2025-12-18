Guillermo Almada prepara su debut con el Real Oviedo con una duda en la defensa

El central David Costas, indiscutible tanto para Veljko Paunovic como para Luis Carrión en la presente temporada, lleva dos días sin entrenar junto a sus compañeros debido a unas molestias de espalda y a tan solo quedan dos días para el encuentro es duda para el mismo, aunque se espera que este viernes pueda ejercitarse sobre el césped.

Almada, que en su presentación como nuevo entrenador del Real Oviedo afirmó que Fede Viñas con él jugaría de delantero centro, y no en banda como estaba haciendo con Carrión, cuenta con tres bajas seguras para este sábado: los lesionados Nacho Vidal y Ovie Ejaria y el internacional David Carmo, ya concentrado con Angola para disputar la Copa África.

Hay muchas dudas respecto al once que pueda sacar el técnico uruguayo y son varias las demarcaciones en las que la competencia es evidente, así que hay futbolistas como Brekalo, Bailly o Sibo que, tras contar muy poco en los últimos meses, pueden optar a regresar al once inicial.

El Real Oviedo, que vive un terremoto social debido a las últimas decisiones del Grupo Pachuca, suma 10 puntos, lleva casi tres meses sin conseguir un triunfo y ocupa la penúltima posición de Primera División, a cinco puntos de la permanencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy