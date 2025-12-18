LaLiga da carpetazo a 2025 con un estelar Villarreal-Barcelona

El cuadro de Hansi Flick llega al estadio villarrealense en plena racha de victorias -siete en liga-, solvente como buena parte del pasado curso y sólido en el liderato, con cuatro puntos más que el Real Madrid. Pese a que le costara más de lo esperado superar al Guadalajara está en un momento clave para dar la puntilla a sus rivales.

La Cerámica se ha convertido poco menos que en un campo aliado para el conjunto azulgrana, que no pierde allí desde octubre de 2007 y no cede un empate desde abril de 2019, y, amparado en su buen momento, pretende ampliar esa racha pese a la buena marcha liguera del equipo de Marcelino García Toral, que acumula seis victorias ligueras en clara contraposición a su actuación en la Liga de Campeones, ya sin opciones, y en la Copa del Rey, eliminado por el líder de Segunda, el Racing de Santander.

El Villarreal necesita rebelarse a estos duros contratiempos y reencontrar el rostro de la competición liguera. Una victoria daría aire al propio cuadro castellonense e incluso al Real Madrid, en el que la situación de Xabi Alonso sigue siendo más que delicada ante la marcha del equipo, que volvió a encomendarse a Kilyan Mbappé para solventar el partido copero ante el Talavera, un modesto de la tercera categoría del fútbol español.

Con el objetivo de mejorar en todas las facetas, y el foco añadido en la lucha de Mbappé por alcanzar o superar el récord de goles en un año del portugués Cristiano Ronaldo, recibe la escuadra madridista en el Santiago Bernabéu al Sevilla del argentino Matías Almeyda, que no acaba de encontrar la regularidad, puesto que tras sumar una goleada y un triunfo vital ante el Oviedo volvió a vivir el sinsabor en la Copa de caer eliminado en Vitoria ante el Alavés.

El Bernabéu es una plaza casi prohibida para el equipo andaluz. No gana en el coliseo madridista desde diciembre de 2008, cuando se impuso por 3-4 con un doblete de la leyenda Frederic Kanoute y un gol postrero decisivo del brasileño Renato. Pese a ello, y a que no es su mejor momento, intentará aprovecharse de la ansiedad y la necesidad de los de Xabi Alonso.

El Atlético de Madrid, que tampoco lo tuvo muy fácil ante el Atlético Baleares en la Copa, quiere dar continuidad a su inicio de reacción con la victoria ante el Valencia en Montilivi, donde tratará de corregir los errores cometidos como visitante, lo que le ha lastrado claramente en LaLiga, ante un rival que encontró algo de luz a su difícil situación en San Sebastián.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini y el Getafe de José Bordalás presentan un duelo de estilos en La Cartuja, un partido interesante en el tablero de ajedrez que se convertirá el césped en el que el equipo sevillano tratará de amarrar los puntos para afianzarse en los puestos europeos, esos en los que se ha acomodado la sorpresa del campeonato, el Espanyol, que visita el lunes en San Mamés al Athletic, cuya lucha es aproximarse o llegar a dicha zona.

Otra de las víctimas de los dieciseisavos de final de Copa, el Celta, quiere olvidar el disgusto y enlazar su tercera victoria seguida en LaLiga. Visita al Oviedo, en el que se estrenará el uruguayo Guillermo Almada como tercer técnico de la temporada tras la salida de Luis Carrión.

Valencia-Mallorca, que abrirá esta decimoséptima jornada este viernes, Levante-Real Sociedad, en la que se estrenará Jon Ansotegi tras relevar a Sergio Francisco, Elche-Rayo Vallecano y Osasuna-Alavés, son cuatro partidos más que delicados en la zona baja de la tabla, en los que una victoria supone una dosis de oxígeno más que trascendente pese a no haberse llegado aún al ecuador del torneo.