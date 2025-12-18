Lenglet sufre un esguince de alto grado en la rodilla “sin lesiones asociadas”

“El internacional francés, que se vio obligado a abandonar el encuentro transcurridos apenas 10 minutos del mismo, queda pendiente de evolución”, según añadió el parte médico del Atlético, que no especifica el período de baja del futbolista.

Este tipo de lesiones de alto grado exigen al menos unas cinco o seis semanas recuperación aproximadamente, dependiendo de cada jugador y de la evolución.

Dentro de esos plazos, que pueden ser menores o mayores dependiendo de su proceso de recuperación, Lenglet se perdería el encuentro del próximo domingo contra el Girona, el último de 2025, pero también los primeros de 2026 frente a la Real Sociedad, el Alavés, el Mallorca y el Levante en LaLiga, ante el Galatasaray y el Bodo Glimt en la Liga de Campeones y la Supercopa de España en Arabia Saudí, en la que el Atlético se mide al Real Madrid en semifinales.