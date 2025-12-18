Luto en el fútbol ecuatoriano por el asesinato del jugador del Barcelona Mario Pineida

'El Pitbull' Pineida, de 33 años, había iniciado su carrera futbolística en el Independiente del Valle y también había vestido las camisetas del Fluminense brasileño y de los ecuatorianos El Nacional y Barcelona, este último en varios periodos y en el que militaba actualmente.

El Barcelona, el club con más seguidores de Ecuador, indicó que la noticia dejó a todos los integrantes de la institución "profundamente consternados". "Nos enluta como familia barcelonista", manifestó la entidad deportiva.

"Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. Dos títulos (ligas ecuatorianas), dos semifinales de Libertadores. Con garra, entrega y amor por la amarilla. Mario se ganó se parte de la historia del Ídolo. Por todo y más, te recordaremos siempre, Marito", añadió el club amarillo.

El presidente de la entidad deportiva, Antonio Alvarez, manifestó su incredulidad al enterarse del asesinato de su jugador. "Sigo sin creerlo. Qué desniveles de emociones. Qué golpe más duro. Parece mentira... dejaste una huella imborrable en BSC. Que en paz descanses, Marito", señaló Alvarez.

El máximo dirigente del Barcelona había emitido horas antes un comunicado contra un grupo de jugadores que enfrentados a la junta directiva por pagos pendientes, y, en ese mensaje, Alvarez señalaba que él había incluso pagado con su dinero escoltas privados a un futbolista de la plantilla que tenía amenazas de muerte, sin especificar quién de todos.

"Sigo en shock… nos vimos hace poco. Parece mentira. Compartimos muchísimos años en BSC: dos campeonatos y dos semifinales de América. Un grande, Mario. Qué tristeza. Que Dios te tenga en su gloria", manifestó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, hermano de Antonio Alvarez.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lamentó "con profundo pesar" la muerte de Pineida, del que llegó a vestir la camiseta de la selección nacional, y condenó la violencia que impacta a Ecuador y que también ha afectado al mundo del fútbol con una serie de asesinatos de jugadores, si bien el caso de Pineida es el primero de un futbolista de primera división.

"Descansa en paz, querido Mario. Mi profundo sentido pésame a todos sus familiares y amigos. También a sus compañeros, dirigentes y funcionarios de su club Barcelona S.C.", manifestó Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, la patronal del fútbol profesional ecuatoriano, que organiza las competiciones de primera y segunda división.

El Emelec, el eterno rival de Barcelona, también expresó su "profundo pesar" por el asesinato de Pineida, y trasladó sus condolencias a la familia de la víctima y al club amarillo con el que el Bombillo comparte ciudad en Guayaquil, "por esta irreparable pérdida".

Asimismo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, otro club de gran rivalidad con el Barcelona, también compartió su pésame por la muerte del lateral izquierdo y extendió sus condolencias a sus seres queridos y club guayaquileño "en este momento de dolor". "Que Mario descanse en paz", sostuvo LDU de Quito.

También el Independiente del Valle, club con el que se formó Pineida y donde debutó como jugador profesional, publicó su pesar por esta noticia y mandó "mucha fuerza y paz a su familia".

El Fluminense, el único club extranjero por el que pasó Pineida, también se sumó al pésame al señalar que recibió "con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Pineida, jugador que defendió al club en 2022".

"Pineida llegó al Tricolor al inicio de la temporada en la que nos proclamamos jutos campeones cariocas", recordó el 'Flu', que manifestó su solidaridad con los familiares y amigos de Pineida.