Pedri y Claudia Pina reciben el premio Barça Jugadors

El presidente de la Agrupación, Juan Manuel Asensi, y el directivo de la entidad azulgrana, Josep Ignasi Macià, han sido los encargados de entregar los galardones a Pedri y Pina en un acto celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El Premio Barça Jugadors valora el compromiso con el club y con la sociedad, así como el respeto hacia las aficiones y equipos rivales, y los árbitros.

Pedri ya recibió el galardón de la Agrupación en la edición de 2022, mientras que Pina es la primera vez que recibe este reconocimiento.

La Agrupació puso en marcha el Premio Barça Jugadors en 2010, y el primer jugador distinguido fue Bojan Krkic.

