Sporting Cristal anuncia acuerdo con el centrocampista brasileño Gabriel Santana

"¡Bienvenido al Rímac, Gabriel!", señaló el Sporting en un mensaje publicado en sus redes sociales que acompañó con una imagen del jugador vestido con el uniforme celeste del equipo del barrio limeño del Rímac.

El Sporting añadió que el acuerdo con Santana, quien procede del Mirassol FC de Sao Paulo, está "sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes".

"Todos los éxitos para ti en esta nueva etapa con la Celeste", anotó.

La información fue confirmada por el director general del equipo peruano, Julio César Uribe, quien dijo que solo faltan los exámenes médicos para hacer oficial la contratación de Santana.

"Ya tenemos a un jugador incorporado, después de una negociación en la que semana tras semana hemos estado evaluando los puntos a reforzar, y uno de ellos ya está prácticamente acordado, sujeto a la evaluación médica. Me refiero a Gabriel Santana, que es el medio ofensivo", acotó.

El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori ocupó la cuarta posición en la clasificación general de la Liga 1 peruana de este año, que ganó por amplio margen el Universitario de Deportes.