Un empate y diecisiete derrotas desde la última vez que el Sevilla ganó en el Bernabéu

El único resultado positivo de los sevillistas en casi tres lustros fue en la Liga 20/21 en Valdebebas, cuando los jugadores entrenados por Julen Lopetegui empataron (2-2) tras adelantarse dos veces mediante Fernando y Rakitic e igualar los locales en ambas ocasiones con goles de Asensio y Hazard.

La temporada pasada, el conjunto adiestrado por Xavi García Pimienta también cerró el año en Madrid, el 22 de diciembre, donde perdió por 4-2 en un partido en el que Mbappé, Rodrygo, Fede Valverde y Brahim hicieron marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Isaac y Lukebakio.

La última vez que el Sevilla ganó en el Bernabéu motivó con la destitución del entrenador alemán Bernd Schuster al término de un partido con muchas alternativas (3-4) en el que Raúl, Higuaín y Gago marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Renato, Romaric y Kanouté, autor de un doblete.

Quince meses antes, en la vuelta de la Supercopa de 2007, los andaluces se alzaron con el título al ganar por 3-5 gracias a dos tantos de Renato y un triplete de Kanouté, que dejaron sin efecto los goles de Sergio Ramos, Drenthe y Cannavaro.

En todo el siglo XXI, el Sevilla sólo ha sumado un cuarto resultado positivo en el campo del Real Madrid, un 0-1 (con gol de Julio Baptista) obtenido en la temporada 2004/05, que contrasta con las veintiuna derrotas que acumula.

El balance global de los enfrentamientos entre estos dos contendientes en Madrid es muy favorable a los capitalinos, que suman setenta y dos victorias frente a las once que tiene el Sevilla y a los trece empates registrados.