Valencia y Mallorca buscan una victoria para cerrar el año alejados del descenso

La clasificación marca la necesidad y la importancia del duelo. Con tan solo dos puntos entre ambos equipos, el Mallorca afronta la última jornada antes del parón navideño desde la décimo cuarta posición con 17 puntos, mientras que el Valencia tiene 15 y está en la décimo séptima plaza

El Valencia está asomado al abismo, y el Mallorca lo mira de reojo. El Girona es el equipo que marca la quema con los mismos puntos que el equipo de Mestalla por lo que quien no gane puede caer a puestos de descenso si el Girona saca un resultado positivo contra el Atlético de Madrid.

El equipo de Carlos Corberán cumplió este martes en El Molinón y accedió a octavos de final de la Copa en una ronda en la que han caído muchos Primera División, entre ellos, su rival, y se marchó del último partido liguero en el Metropolitano con la sensación de haber merecido un empate en vez de una derrota. Ahora, vuelve a casa, donde ha firmado sus mejores resultados en lo que va de competición.

Los valencianistas se volverán a encomendar una vez más a Mestalla, donde acumula tres partidos sin perder, con un victoria ante el Levante y dos empates contra Betis y Sevilla. Para el partido, no podrá contar con los lesionados Stole Dimitrievski y Eray Cömert, mientras que Arnaut Danjuma es duda por las molestias que arrastra en el tobillo izquierdo.

Al once titular volverá César Tárrega después de su sanción y podría entrar Ramazani como novedad. En ataque, Lucas Beltrán se ha ganado la titularidad pero sufre un proceso vírico que le ha afectado al estómago, así que eso abre la puerta a Hugo Duro o Andrés Almeida en la mediapunta o a los dos si el argentino no puede jugar.

Los bermellones enlazan tres partidos seguidos sin perder en liga después de ganar al Elche (3-1) y empatar con Oviedo (0-0) y Osasuna (2-2), aunque esta misma semana recibieron un golpe en forma de eliminación copera contra el Deportivo de La Coruña (1-0).

Ese batacazo quiere dejarlo atrás Jagoba Arrasate, que saldrá con todo a Mestalla por la necesidad de los isleños de seguir dando pasos hacia adelante en busca de escalar posiciones en la clasificación que les alejen de la zona baja.

Para ello, Jan Virgili y Vedat Muriqi volverán a ser las principales armas ofensivas del equipo después de descansar en Riazor, aunque el extremo catalán participara en el tramo final, y se antoja fundamental que estén a un gran nivel para un equipo que carece de producción ofensiva más allá de estos futbolistas.

La principal duda estará en el centro del campo, donde Omar Mascarell se ausentará por su participación en la Copa África y Manu Morlanes es seria duda por molestias musculares, por lo que Samu Costa estará acompañado de un jugador poco habitual en dicha posición.

En la zaga, el regreso de Leo Román la semana pasada dio mucha tranquilidad a una línea defensiva que sigue sufriendo mucho para dejar su portería a cero y deberá elevar sus prestaciones si quiere sacar algo positivo de su visita a Mestalla.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra o Ugrinic, Pepelu, Diego López; Almeida y Lucas Beltrán o Hugo Duro.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Antonio Sánchez, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili; Y Vedat Muriqi.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz)