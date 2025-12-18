Xabi, a octavos bajo la lupa

27 goles para Mbappé en lo que va de temporada, a lo que suma seis asistencias. En total, el galo ha participado en 33 de los 50 goles del Real Madrid esta temporada. Es decir, el 66%. “Los números son los números”, contestó Xabi al ser preguntado por la dependencia de su equipo de los goles de Mbappé.

No consigue el técnico sacar la mejor versión de sus futbolistas; mientras que Mbappé alarga el crédito de un entrenador sometido a un continuo examen, que va superando día a día con dudas constantes.

Una situación límite por la que no se podía permitir la sorpresa en Talavera. Por ello, o porque Kylian Mbappé persigue superar el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo, 59 en 2013, con Mbappé sumando 58 este 2025 aún con un partido por delante -el sábado frente al Sevilla-, el galo completó un partido que parecía previsto al descanso de un jugador que arrastraba molestias.

No pudo jugar contra el Mánchester City en Liga de Campeones, volvió ante el Alavés cuatro días después y, a pesar de mostrar molestias en la rodilla, marcó uno de los dos goles de la victoria (1-2) del Real Madrid que alargó el crédito de Xabi Alonso. Como en Talavera, con un doblete que evitó sustos mayores.

Aún así, la figura de Xabi Alonso no salió ni mucho menos reforzada del partido de dieciseisavos de Copa del Rey. Su equipo acabó sufriendo en los últimos minutos, con un Andriy Lunin salvador con una parada en el minuto 93 que evitó la prórroga.

“Han sido estas cosas que pasan en la Copa. A nosotros y otros equipos”, explicó Xabi en la rueda de prensa posterior en la que un lapsus le hizo nombrar al Mallorca como próximo rival. Pero será el Sevilla, el sábado en el Bernabéu, el que dicte cómo será el final del 2025 del técnico español en el Real Madrid.

En la duda constante, cada partido es una final para Xabi. Y la última del año la marca el Sevilla. Después, parón de la competición durante dos semanas, hasta la visita del Betis al Bernabéu justo antes de viajar a una Supercopa de España en Arabia Saudí en la que la exigencia será máxima, ante rivales grandes, los que más se le han atragantado desde que se hizo cargo del Real Madrid.

Derrotas ante PSG (4-0), Atlético de Madrid (5-2), Liverpool (1-0) y Manchester City (1-2)… con solo una victoria en un clásico ante el FC Barcelona (2-1) en el que la desaprobación de Vinícius a su sustitución enturbió la victoria.

Además, desde entonces, solo la goleada al Valencia (4-0) y al Athletic (0-3) marcan dos noches plácidas en un Real Madrid con cinco victorias en los últimos once partidos que hace que el futuro de Xabi Alonso no se garantice a corto o medio plazo.