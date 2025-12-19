Almada se estrena con el Oviedo al borde del precipicio frente al Celta dolido

El Celta despide mañana, sábado, un histórico 2025 en el Carlos Tartiere, donde buscará superar su decepción copera con un triunfo que lo mantenga en la pelea por una plaza europea.

Guillermo Almada, tercer entrenador del Real Oviedo cuando todavía no ha finalizado la primera vuelta, tiene las bajas por lesión de Nacho Vidal, Ovie Ejaria y Brandon Domingues, mientras que David Carmo tampoco está disponible al estar concentrado con Angola de cara a la Copa África.

Fede Viñas y Santi Cazorla vuelven tras cumplir en Sevilla un partido de sanción y también entran en la convocatoria los centrocampistas Kwasi Sibo y Luka Ilic, que no fueron citados por el entonces entrenador azul, Luis Carrión, la jornada anterior por decisión técnica.

Precisamente Sibo está más cerca que nunca de volver a ser titular después de no contar casi nada para Luis Carrión, mientras que Fede Viñas apunta a ser el delantero titular en detrimento de Salomón Rondón. Por último, Brekalo y Hassan se juegan un puesto en la banda derecha, al igual que Calvo y Bailly en el eje de la zaga.

El último partido de 2025 para el Oviedo está rodeado de un polémico clima social y extradeportivo, el más difícil para el Grupo Pachuca desde que se convirtió en el máximo accionista del club por el verano de 2022, por la gestión realizada en los últimos meses que no ha gustado nada a la gran mayoría de la afición.

Los azules son penúltimos en la tabla, llevan casi tres meses sin ganar, encadenan seis partidos consecutivos sin marcar un gol y suman 10 puntos, estando a cinco de los puestos de la permanencia.

Enfrente, el Celta quiere despedir un histórico 2025 con un triunfo que lo mantenga en la pelea por una plaza europea, después de la eliminación de la Copa del Rey ha dolido al celtismo.

Primero por producirse ante un equipo de la zona media-baja de Segunda que alineó a muchos suplentes y es el más goleado de la categoría. Y después por la pobre imagen ofrecida en el Carlos Belmonte, donde además el equipo perdió por lesión a Borja Iglesias, su máximo goleador.

"No estamos para tres competiciones”, apuntó Claudio Giráldez tras la derrota frente al Albacete. Un aviso para algunos futbolistas de su plantilla, pero también para el director deportivo Marco Garcés, al que el técnico celeste sigue reclamando la llegada de un mediapunta.

De Albacete salieron señalados algunos jugadores como Ristic, Hugo Sotelo y Jutglá, quien sigue peleado con el gol -solo logró y ambos ante Osasuna en El Sadar-.

No obstante, las bajas de Borja Iglesias y Pablo Durán podrían darle otra oportunidad en Oviedo. El exfutbolista del Brujas, de momento, apenas ha aportado a un Celta que pagó algo más de cinco millones por su fichaje el pasado verano.

El portero Radu, los defensas Marcos Alonso y Sergio Carreira y el extremo Bryan Zaragoza, que no viajaron a Albacete, apuntan nuevamente al once, en el que también entrará el central sueco Carl Starfelt.

Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Bailly, Rahim; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas.

Celta: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Rueda, Beltrán, Miguel Román, Carreira; Williot Swedberg, Bryan Zaragoza y Jutglá.

Árbitro: Francisco Hernández (Comité Extremeño).