Ceferin: "Los logros de 2025 perdurarán más allá de cualquier otra temporada"

"La UEFA ha trabajado estrechamente con una amplia comunidad de partes interesadas y socios en nuestras competiciones, sostenibilidad, desarrollo y muchas otras prioridades que dan forma al juego del fútbol. Los logros de 2025 y, lo que es más importante, la confianza fortalecida a través de esta cooperación, perdurarán más allá de cualquier otra temporada", afirmó.

En un repaso a los avances de 2025, Ceferin mostró su agradecimiento a todos los que han contribuido "a otro año memorable para el fútbol europeo" y afirmó que "la verdadera medida del deporte no se encuentra solo en el marcador".

"También se encuentra en las formas tranquilas y duraderas en las que el fútbol une a las personas: más allá de las fronteras y los orígenes, entre generaciones, y a través de momentos de alegría, resiliencia y pertenencia compartida. En su mejor versión, nuestro juego nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, y que el progreso es posible cuando nos movemos con propósito, no solo con velocidad", dijo en un comunicado.

Ceferin avanzó que ante el comienzo de un nuevo año la atención del organismo se centra en "nuevas ideas, un avance constante y sostenible, y los más altos estándares que debemos establecer y cumplir juntos".

La UEFA resaltó que durante los últimos doce meses los nuevos formatos como el de la fase de liga en las competiciones masculinas de clubes generaron más emoción e imprevisibilidad, como se vio en la jornada 8, cuando los 36 equipos jugaron a la vez y se marcaron 64 goles, un promedio de 3.55 goles por partido.

También la Eurocopa de Suiza estableció nuevos estándares para el fútbol femenino con cifras récords. 657.291 aficionados asistieron a los partidos, se agotaron las entradas en 29 de los 31 partidos y las audiencias alcanzaron los 412 millones en directo y más de 500 millones con un seguimiento general.

El plan de legado de la competición, 'Here to Stay', con 11 millones de euros en financiación, ya está impulsando récords de jugadoras, entrenadoras y árbitras en Suiza y los países debutantes, Polonia y Gales, han utilizado el torneo como trampolín para aumentar la participación y la inversión.

La UEFA señaló que la sostenibilidad siguió siendo el núcleo de sus competiciones y que sus iniciativas de desarrollo, educación y sostenibilidad continuarán en 2026.

Durante este año publicó el Plan de Reducción de Carbono en línea con su objetivo de reducir a la mitad los gases de efecto invernadero para 2030 y puso en marcha un plan de cooperación en materia de sostenibilidad de dos años con los clubes.