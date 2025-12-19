Duelo de urgencias en El Sadar entre Osasuna y Alavés

Osasuna vuelve a la carga en liga con una idea en mente: sumar los tres puntos como sea para hacer efectiva la victoria ante el Levante de hace dos jornadas y así ganar en tranquilidad, aumentar su mochila de puntos y dar mayor confianza a un Lisci que ya dejó clara su intención.

La eliminatoria de Copa del Rey ante el Huesca quedó solventada con mayor sufrimiento del esperado, con un grupo de jugadores menos habituales para que los titulares llegasen al 100 % para la cita de mañana.

Lisci ha sido contundente sobre lo que está en juego: "La diferencia entre ganar y perder es enorme". El italiano ha explicado que hay momentos en la temporada en los que un resultado "te mete en una liga o en otra liga, y el partido de mañana podría ser uno de ellos".

Con los deberes completados en el torneo del K.O., Osasuna vuelve a centrarse en la Liga. En la 16.ª posición con 15 puntos, los rojillos ven los puestos de descenso encima, al estar igualados a puntos con el Girona, equipo que abre esa zona.

Sobre el Alavés, Lisci ha advertido que se trata de un rival que imprime una "intensidad tremenda" a los partidos, una característica que ya complicó a Osasuna en los enfrentamientos del año pasado. "Tenemos que ser capaces de igualar esa intensidad", ha afirmado, ya que de los contrario "vamos a sufrir" a nivel físico.

El equipo navarro busca además dar continuidad a la victoria por 2-0 frente al Levante en El Sadar, un triunfo que dejó buenas sensaciones y en el que se evidenció el compromiso de todos los futbolistas.

En el caso del Alavés, no estará solo en Pamplona ya que más de 500 seguidores acompañarán al plantel del 'Chacho' Coudet, que llega a este duelo con un chute de moral tras pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey con un buen triunfo ante el Sevilla.

Sin embargo, el peaje de los albiazules fue importante ya que se retiraron lesionados Jonny Otto y Lucas Boyé, que no podrán estar ante los navarros. Esto obligará al técnico argentino a modificar su once.

Es probable que Carlos Protesoni, que ya ha actuado como central en la Copa, forme pareja con Jon Pacheco y envíe a Nahuel Tenaglia al lateral derecho. Víctor Parada será el comodín para la banda izquierda o el eje de una zaga cogida con alfileres en esta primera fase de la temporada y que se reforzará en el mercado de invierno.

A pesar de las buenas sensaciones, a los vitorianos les queda conseguir resultados lejos de Mendizorroza. El Alavés sólo ha ganado en San Mamés como visitante y los demás encuentros los cuenta por derrotas excepto un empate en Getafe en la sexta jornada.

Se espera un gran hermanamiento de ambas aficiones en las horas previas y se vivirá una fiesta en las calles de la capital navarra.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Pacheco, Parada, Protesoni o Yusi; Blanco, Ibáñez, Denis, Calebe, Rebbach; y Toni Martínez.

Árbitro: César Soto Grado (Comité castellanoleonés).