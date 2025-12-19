El FC Andorra buscará dar continuidad a su mejora recibiendo a un 'grande' como el 'Depor'

El equipo de trabajo técnico, con Carles Manso como cara visible y liderado desde la grada por Gerard Piqué y Jaume Nogués, se enfrenta a uno de los mejores equipos de la categoría de plata del fútbol español, pero que llega después de sufrir dos derrotas consecutivas en Riazor contra el Castellón y la Real Sociedad B, aunque con la moral alta tras eliminar a un 'primera', el Mallorca, en la Copa del Rey.

El partido entre FC Andorra y el Deportivo de La Coruña es un duelo inédito, ya que jamás se han enfrentado. Los primeros ya han salido de puestos de descenso, aunque con la máxima igualdad imperante en la categoría aún están merodeando estas zonas peligrosas. Y los de Antonio Hidalgo se han alejado del liderato después de los últimos resultados con dos derrotas seguidas como local.

El club del Principado tiene las bajas para este partido de Martín Merquelanz y también de Imanol García, ambos por lesiones musculares. Además tiene al portero Jesús Owono en la Copa de África con su selección, Guinea Ecuatorial. Y cuatro jugadores están en peligro, ya que acumulan cuatro amarillas como Gael Alonso, Sergio Molina, Min-su o 'Petxa', por lo que si son amonestados este sábado se perderán el primer partido de 2026 contra el Ceuta.

En el FC Andorra hay jugadores con pasado en el Celta, el principal rival del Deportivo: Diego Alende, Gael Alonso, Carrique y 'Lauti' De León. Por tanto, será un partido especial para ellos por la rivalidad. Mientras, en el Depor hay un ex del Andorra, Miguel Loureiro.

Los dos equipos tienen ideas similares de juego y el principal peligro del Deportivo de La Coruña es el joven extremo canario Yeremay Hernández, quien no vio minutos ante el Mallorca. El jugador se verá las caras con Martí Vilà, el único lateral izquierdo sano de la plantilla.

El objetivo del club andorrano será parar el talento gallego e imponer su estilo de juego basado en la posesión.

Ante el Mallorca, el conjunto blanquiazul recuperó la solidez defensiva que había perdido en sus dos anteriores encuentros, en los que encajó seis goles, tres en cada duelo. Lo hizo, además, con una defensa de cuatro a la que Hidalgo podría dar continuidad en Andorra, con la novedad de Loureiro por Dani Barcia.

El exfutbolista del Huesca, una de las peticiones del técnico catalán tras su llegada a Riazor, descansó en la Copa tras disputar todos los minutos en Liga de las 18 jornadas.

Su vuelta no será la única. El extremo Yeremay Hernández, que tampoco tuvo minutos ante el Mallorca, también regresará a la línea de ataque, en la que estaría acompañado por Mario Soriano. El neerlandés Zakaria Eddahchouri, otro de los que se quedó sin minutos en la Copa, podría volver al once tras varias semanas sin protagonismo.

. FC Andorra: 'Yaako'; Carrique, Gael Alonso, 'Bomba', Martí Vilà; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Théo Le Normand; Min-su, Manu Nieto y 'Lauti' De León.

. Deportivo de La Coruña: Parreño; Noubi, Loureiro, Comas, Quagliata; Luismi Cruz, Villares, José Ángel, Yeremay; Mario Soriano y Zakaria.

Árbitro: Eder Mallo Fernández (Comité Castilla y León).

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp.