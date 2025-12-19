El internacional español Borja Iglesias, baja contra el Oviedo en el estreno de Almada

Su baja se une a las ya conocidas del defensa Carlos Domínguez, con una rotura fibrilar en el aductor del muslo izquierdo, y el atacante Pablo Durán, que sigue recuperándose de la lesión en el hombro izquierdo que sufrió en el duelo liguero contra el Real Madrid.

La buena noticia es que el central Joseph Aidoo ya está casi recuperado de la microrrotura que había sufrido en el bíceps femoral izquierdo y podría entrar en la lista de convocados.

El Celta visita al Oviedo en el estreno del uruguayo Guillemo Almada en el banquillo del conjunto asturiano, tras la salida de Luis Carrión, en el partido correspondiente a la decimoséptima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).