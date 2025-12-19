El Lens alarga su inspiración a la Copa; el Brest, eliminado y el Angers se salva

El Brest fue el primer equipo de la máxima categoría del fútbol francés eliminado en los treintaidosavos. Jugó desde el minuto 21 con un jugador menos por la expulsión con roja directa de Julien Le Cardinal. El Avranches, de cuarta división, tomó ventaja con el gol de Nassim Sabihi aunque el equipo de Eric Roy empató gracias a Remy Leabeau. Sin embargo, en los penaltis fue superado por el cuadro local que logró la clasificación.

Los once metros salvaron, sin embargo, al Angers que fue incapaz de marcar al Les Herbiers, de cuarta categoría también, que además, jugó desde el inicio de la segunda parte con diez por la doble amarilla de Benjamin Brelivet. El choque acabó sin goles y necesitó dieciséis penaltis para avanzar a dieciseisavos.

Menos problemas tuvo el Lens, líder de la Ligue 1 que ganó al Feignies Aulnoye, de cuarta por 3-1 y avanzó. El equipo de Pierre Sage logró su séptima victoria seguida para superar la ronda copera. Rayan Fofana, Saud Abdulhamid y Andrija Bulatovic sentenciaron el triunfo del Lens que pudo ser mayor. Pero el meta visitante Bryan Bernard salvó a los visitantes de una goleada. Detuvo dos penaltis, lanzados por Florian Sotoca y Malang Sarr.

Además del Lens, el Angers y el Avranches lograron la clasificación para dieciseisavos el Montpellier, el Reims, el Le Mans y el Laval.

