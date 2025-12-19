El uruguayo Almada (Oviedo) considera a Cazorla un "referente" y un "aporte fundamental"

"Tengo muy claro el once, no me gusta generar desconfianza en los futbolistas y ellos también lo saben", aseguró el preparador oviedista en la sala de prensa de El Requexón, justo después de que finalizase el último entrenamiento de los azules antes de recibir al Celta, partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Preguntado por la crítica situación del equipo, penúltimo de la tabla y en medio de un clima social muy hostil para con la propiedad del Grupo Pachuca, Almada explicó que durante la semana se centró en que su plantilla recupere la confianza porque "no se han olvidado de jugar al fútbol".

"El Celta es muy buen equipo, con mucha solidez y buenos futbolistas, es normal que eso pase cuando le das confianza a un proyecto", dijo el exentrenador del Real Valladolid -de Segunda División- sobre su próximo rival, el Celta de Claudio Giráldez.

El Real Oviedo cerró la semana de trabajo con la presencia de David Costas sobre el césped de la ciudad deportiva azul: el central, titular indiscutible en lo que va de temporada, se perdió las primeras sesiones de Almada debido a unas molestias de espalda.

