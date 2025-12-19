La baja de Isco se prolongará durante algunas semanas más en el Betis de Pellegrini

En declaraciones a los medios oficiales del club, el doctor Álvarez relató que la lesión que sufrió en la "desafortunada jugada con Amrabat" a los tres minutos del partido de Liga Europa ante el Utrecht neerlandés "no es una simple herida", ya que la "alta intensidad del impacto le rompe la piel".

El galeno explicó que un golpe así provoca en el tobillo "un mecanismo muy brusco de flexo-extensión que hace que la articulación sufra" y "aparte de la herida de siete puntos, que ya ha cicatrizado correctamente, se genera un edema muy importante y una lesión intrarticular en el cartílago".

"Una vez que le hemos retirado los puntos, podemos trabajar en camilla pero no en el gimnasio. Estamos recuperando la movilidad del tobillo, pero le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar. Hemos valorado las posibilidades terapéuticas y vamos a iniciar infiltraciones con factores de crecimiento", añadió.

Este tratamiento, según Álvarez, supone "un proceso de recuperación más lento de lo que se podía esperar", por lo que se ha dado "un par de semanas para volver a evaluar" la evolución de Isco para determinar si estará en condiciones de reaparecer a finales de enero.

La temporada del capitán bético está, hasta el momento, por completo malograda por el infortunio, ya que se fracturó el peroné izquierdo en un amistoso estival que no le permitió jugar hasta el 23 de noviembre, cuando disputó la última media hora del encuentro de Liga frente al Girona.

Cuatro días más tarde, el 27, salió como titular en la Liga Europa contra el Utrecht neerlandés pero tuvo que ser sustituido a los 7 minutos tras sufrir un choque fortuito prácticamente en la primera jugada del partido con un compañero, el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, que tampoco ha podido participar en ningún partido desde entonces.