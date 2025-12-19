Marcelino: “Podemos estar cerca, pero es difícil disputarle la Liga a Madrid y Barça”

El Villarreal es tercero en la Liga española, por detrás del Barcelona y el Real Madrid. Con dos partidos jugados menos que estos, por lo que si vence a los azulgrana este fin de semana, podría incluso optar al liderato.

“Ojalá aguantemos ahí lo máximo posible. Es nuestra intención. Ahora estamos cerca de Navidad, en casi la mitad de la competición, y estoy orgulloso del equipo”, dijo el asturiano, que calificó el encuentro ante un “equipazo” como el Barcelona de “atractivo”.

El técnico admitió que en el vestuario ha dolido la eliminación casi consecutiva de la Liga de Campeones y la Copa del Rey “porque no se ha respondido a las expectativas que se habían generado”.

“Las derrotas no nos definen, pero sí que nos enseñan. Nos enseñan desde la humildad que debemos mejorar los aspectos del juego y aun siendo superiores, a veces no ganas”, dijo Marcelino, que se mostró “orgulloso” del compromiso, capacidad y actitud de los futbolistas.

“Lo único que podemos pedirnos es que cuando vamos con el resultado en contra, nos sobre la precipitación”, comentó el preparador, que señaló a la “falta de contundencia en las áreas” como gran responsable de los males de su equipo.

“Cuando vamos con el resultado en contra, es como si tuviéramos que empatar en el siguiente minuto. Somos un equipo joven y nos falta madurez para resolver esas situaciones con más eficacia”, reflexionó Marcelino, que admitió que a nivel físico el Villarreal está “cogido con pinzas”.

“Entre dos jugadores que están en la Copa África (el marroquí Ilias Akomach y el senegalés Pape Gueye) y los lesionados, vamos bastante justos. Lo bueno es que este cansancio físico y mental llega al final”, explicó el entrenador, que mantiene la duda de Dani Parejo y no descartó la presencia de Gerard Moreno.

Ante el duelo frente al Barcelona, Marcelino recordó que su equipo ha ganado los últimos seis partidos de Liga y pidió no quedarse “en el dolor y la decepción” por la eliminación.

“Todos los equipos pasan por malas rachas. Ahora contra el Barça tenemos un partido complicadísimo, en el que queremos competir de la mejor manera posible”, insistió el asturiano, que recordó que el líder exige a sus rivales “un esfuerzo físico constante”.

“Es el máximo goleador de la competición y es muy difícil. Nosotros tenemos que competir y buscar nuestro mejor nivel”, que confió en romper la racha de 18 años sin ganar al Barcelona en Vila-real.

El entrenador del Villarreal valoró “la calidad, el atrevimiento, el descaro” con los que juegan los futbolistas del Barcelona” y destacó que Lamine Yamal “tiene una madurez de un jugador de 30”.

“Son un equipo con un estilo muy definido, con mucha asociación”, añadió el técnico, que consideró lógico que haya altibajos en el rendimiento de sus futbolistas en algún momento del curso.