Nyland, Marcao y Kike Salas entran en una lista de 24 para la visita al Real Madrid

Sevilla, 19 dic (EFE).- El portero noruego Orjan Nyland, el central brasileño Marcao Teixeira y el también central Kike Salas son las novedades en la convocatoria de veinticuatro futbolistas del Sevilla para el encuentro del sábado ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, de la decimoséptima jornada de LaLiga, respecto a la confeccionada para el partido de Copa del pasado miércoles ante el Alavés.