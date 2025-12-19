Fútbol Internacional
19 de diciembre de 2025 - 13:55

Nyland, Marcao y Kike Salas entran en una lista de 24 para la visita al Real Madrid

Sevilla, 19 dic (EFE).- El portero noruego Orjan Nyland, el central brasileño Marcao Teixeira y el también central Kike Salas son las novedades en la convocatoria de veinticuatro futbolistas del Sevilla para el encuentro del sábado ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, de la decimoséptima jornada de LaLiga, respecto a la confeccionada para el partido de Copa del pasado miércoles ante el Alavés.

Los tres llevaban varias semanas de baja por lesión y así se unen a otros dos jugadores que ya entraron en la lista de citados para el partido de Copa en el estadio Mendizorroza, el extremo belga Adnan Januzaj y el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo.

Con respecto a los citados para la Copa, salen los canteranos Rafa Romero, Iker Muñoz y Álex Costa, mientras que en relación a la citación en LaLiga para el encuentro del pasado domingo ante el Oviedo, vuelven los atacantes Gerard Fernández 'Peque' e Isaac Romero, que estaban sancionados, y son bajas los también delanteros Chidera Ejuke y Akor Adams, ambos con Nigeria para disputar la Copa de África.

Siguen en proceso de recuperación de sus dolencias los defensas César Azpilicueta y el francés Tanguy Nianzou y el extremo suizo Rubén Vargas.

La convocatoria la forman los porteros Odysseas, Nyland y Alberto Flores, los defensas Juanlu, Carmona, Marcao, Kike Salas, Ramón Martínez, Cardoso, Castrín, Suazo y Oso, los centrocampistas Gudelj, Agoumé, Jordán, Manu Bueno, Mendy, Sow, Januzaj, Alfon y Miguel Sierra y los delanteros Peque, Alexis Sánchez e Isaac.

