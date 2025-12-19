Nyland, Marcao y Kike Salas entran en una lista de 24 para la visita al Real Madrid

Los tres llevaban varias semanas de baja por lesión y así se unen a otros dos jugadores que ya entraron en la lista de citados para el partido de Copa en el estadio Mendizorroza, el extremo belga Adnan Januzaj y el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo.
Con respecto a los citados para la Copa, salen los canteranos Rafa Romero, Iker Muñoz y Álex Costa, mientras que en relación a la citación en LaLiga para el encuentro del pasado domingo ante el Oviedo, vuelven los atacantes Gerard Fernández 'Peque' e Isaac Romero, que estaban sancionados, y son bajas los también delanteros Chidera Ejuke y Akor Adams, ambos con Nigeria para disputar la Copa de África.
Siguen en proceso de recuperación de sus dolencias los defensas César Azpilicueta y el francés Tanguy Nianzou y el extremo suizo Rubén Vargas.
La convocatoria la forman los porteros Odysseas, Nyland y Alberto Flores, los defensas Juanlu, Carmona, Marcao, Kike Salas, Ramón Martínez, Cardoso, Castrín, Suazo y Oso, los centrocampistas Gudelj, Agoumé, Jordán, Manu Bueno, Mendy, Sow, Januzaj, Alfon y Miguel Sierra y los delanteros Peque, Alexis Sánchez e Isaac.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy