0-0. El Sunderland resiste las ausencias de la Copa África

Los 'Black Cats', que han perdido a cinco futbolistas, algunos de ellos titulares indiscutibles, incluso merecieron ganar ante un Brighton que no gana en sus últimos cuatro encuentros. Su último triunfo data del 30 de noviembre y eso explica cómo se han desinflado en la pelea por los puestos europeos.

Los de Fabian Hürzeler sigue en buena posición, novenos, con 24 puntos, pero las derrotas ante Aston Villa y Liverpool y los empates ante West Ham United y Sunderland les evitan estar luchando por las cuatro primeras plazas.

Todo lo contrario del Sunderland, que ha sacado ocho puntos de los últimos quince y se permite acomodarse en la quinta plaza, a dos unidades del Chelsea, que también empató esta jornada contra el Newcastle United.

La prioridad para el Sunderland mientras dure la Copa de África es campear la situación y minimizar el impacto de bajas como la de Reinildo, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki y Bertrand Traoré.

