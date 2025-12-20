Fútbol Internacional
20 de diciembre de 2025 - 09:35

Almada opta por una pequeña revolución en su debut al frente del Oviedo ante el Celta

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Oviedo, 20 dic (EFE).- El técnico uruguayo Guillermo Almada, en su debut con el Real Oviedo, ha apostado por una pequeña revolución en su alineación, mientras que Claudio Giraldez ha optado por Jutgla como sustituto de Borja Iglesias, en el once del Celta.

Por EFE

Bailly por Dani Calvo, Sibo por Dendoncker y Brekalo por Rondón son las principales novedades del once oviedista, con Santi Cazorla en el banquillo esperando su oportunidad en el segundo tiempo.

Guillermo Almada ha elegido un once formado por Escandell; Lucas, Costas, Bailly, Rahim; Sibo, Colombatto; Brekalo, Reina, Ilyas Chaira; Viñas.

Por su parte, Claudio Giraldez lo ha hecho por Ferrán Jutgla como sustituto del lesionado Borja Iglesias, deja en el banquillo a Mingueza y saldrá al césped del Carlos Tartiere con Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Rueda, Beltrán, Miguel Román, Carreira; Williot Swedberg, Bryan Zaragoza y Jutglá.