Bolivia se mide con Perú en amistoso, antes de la repesca para el Mundial 2026

La Verde prepara en la costera Chincha, ubicada a 200 kilómetros al sur de Lima, el último partido internacional del año con un equipo que extrañará a varios de sus titulares habituales y que contará con juveniles que pugnan por un puesto en la selección.

Sin embargo, Bolivia confirmó hace unos días que enfrentará a Panamá el 18 de enero en la ciudad de Tarija en otro amistoso internacional previo a la repesca de marzo.

El equipo dirigido por el boliviano Oscar Villegas enfrentará a Surinam el próximo 26 de marzo en la ciudad de Monterrey en una de las semifinales de la repesca y, si gana, se medirá con Irak el 31 de ese mes por un lugar en el Mundial 2026, a jugarse en México-Estados Unidos-Canadá.

En tanto, Perú alineará el domingo a un conjunto convocado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), dado que no se trata de una fecha oficial FIFA, e igualmente mandará a sus juveniles a enfrentar a Bolivia en Chincha, pues la bicolor ha quedado ya fuera de la Copa del Mundo.

El técnico peruano encargado de este equipo, Gerado Ameli, ha convocado al portero titular Pedro Gallese, los mediocampistas Alfonso Barco (Emelec), Bassco Soyer (Gil Vicente) y los delanteros Cristian Neyra (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima) y Juan Pablo Goicochea (Platense), entre otros.

Por su parte, Villegas llamó al portero Carlos Lampe (Bolívar), el lateral Lucas Macazaga (Leganés),el lateral Marcelo Timorán (Córdoba), el defensa Leonardo Zabala (Cancún FC), el mediocampista Ervin Vaca (Bolívar), el delantero Moisés Paniagua (Always Ready) y el delantero Gustavo Peredo (Guabirá), entre otros.

El partido se disputará el domingo 21 de diciembre a las 15:30 horas locales (20:30 GMT) y será transmitido por el canal de televisión América.