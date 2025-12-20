Fútbol Internacional
20 de diciembre de 2025 - 04:15

Calendario de partidos de la Copa Africana de Naciones 2025 (en horarios GMT)

Madrid, 20 dic (EFE).- Calendario de partidos de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 (en horarios GMT):

Por EFE

Grupo A: Marruecos - Comoras - 19:00. Estadio Moulay Abdellah (Rabat)

Grupo A: Malí - Zambia - 14:00. Estadio Adrar de Agadir

Grupo B: Sudáfrica - Angola - 17:00. Gran Estadio de Marrakech

Grupo B: Egipto - Zimbabue - 20:00.  Estadio Mohammed V (Casablanca)

Grupo D: RD Congo - Benín - 12:30. Estadio Al Barid (Rabat)

Grupo D: Senegal - Botsuana - 15:00. Estadio de Tánger

Grupo C: Nigeria - Tanzania - 17:30. Estadio de Fez

Grupo C: Túnez - Uganda - 20:00. Estadio Olímpico de Rabat

Grupo E: Burkina Faso - Guinea Ecuatorial - 12:30. Estadio Mohammed V (Casablanca)

Grupo F: Costa de Marfil - Mozambique - 17:30. Gran Estadio de Marrakech

Grupo F: Camerún - Gabón - 20:00. Estadio Mohammed V

Grupo B: Angola - Zimbabue - 12:30. Gran Estadio de Marrakech

Grupo B: Egipto - Sudáfrica - 15:00. Estadio Adrar de Agadir

Grupo A: Zambia - Comoras - 17:30. Estadio Mohammed V

Grupo A Marruecos - Malí - 20:00. Estadio Moulay Abdellah

Grupo D: Benín - Botsuana - 12:30. Estadio Olímpico de Rabat

Grupo D: Senegal - RD Congo - 15:00. Estadio de Tánger

Grupo C: Uganda - Tanzania - 17:30. Estadio Al Barid

Grupo C: Nigeria - Túnez - 20:00. Estadio de Fez

Grupo F: Gabón - Mozambique - 12:30. Estadio de Agadir

Grupo E: Guinea Ecuatorial - Sudán - 15:00. Estadio Mohammed V

Grupo E: Argelia - Burkina Faso - 17:30. Estadio Moulay Hassan

Grupo F: Costa de Marfil - Camerún - 20:00. Gran Estadio de Marrakech

Grupo B: Zimbabue - Sudáfrica - 16:00. Gran Estadio de Marrakech

Grupo B: Angola - Egipto - 16:00. Estadio de Agadir

Grupo A: Zambia - Marruecos - 19:00. Estadio Moulay Abdellah

Grupo A: Comoras - Malí - 19:00. Estadio Mohammed V

Grupo C: Uganda - Nigeria - 16:00. Estadio de Fez

Grupo C: Tanzania - Túnez - 16:00. Estadio Olímpico de Rabat

Grupo D: Botsuana - RD Congo - 19:00. Estadio Al Barid

Grupo D: Benín - Senegal - 19:00. Estadio de Tánger

Grupo E: Guinea Ecuatorial - Argelia - 16:00. Estadio Moulay Hassan

Grupo E: Sudán - Burkina Faso - 16:00. Estadio Mohammed V

Grupo F: Gabón - Costa de Marfil - 19:00. Gran Estadio de Marrakech

Grupo F: Mozambique - Camerún - 19:00. Estadio de Agadir

P37: 1º D vs 3º B/E/F - 16:00. Estadio de Tánger

P38: 2º Grupo A - 2º C - 19:00. Estadio Mohammed V

P39: 1º A - 3º C/D/E - 16:00. Estadio Moulay Abdellah

P40: 2º B - 2º F - 19:00. Estadio Al Barid

P41: 1º B vs 3º A/C/D - 16:00. Estadio de Agadir

P42: 1º C vs 3º A/B/F - 19:00. Estadio de Fez

P43: 1º E vs 2º D - 16:00. Estadio Moulay Hassan

P44: 1º F - 2º E - 19:00. Gran Estadio de Marrakech