El Atlético ultima la visita a Girona con Sorloth, pero sin Baena, Giménez y Lenglet

Sorloth, baja ante el Atlético Baleares por unas molestias, ya está a disposición de Diego Simeone, al igual que Marcos Llorente, quien ya se entrena desde el jueves con el grupo, tras casi un mes y siete encuentros fuera de acción por una lesión muscular, con lo que podría entrar ya en la convocatoria.

En cambio, Baena y Giménez, ambos ya en el tramo final de su recuperación, serán baja este domingo por quinto encuentro consecutivo, mientras que Lenglet inicia su periodo de mes y medio fuera de la competición por el esguince de alto grado de ligamento colateral medial que sufrió el pasado miércoles en los primeros minutos del duelo de la Copa del Rey contra el Atlético Baleares que provocó su sustitución.