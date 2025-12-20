El colista portugués AVS anuncia a João Henriques como su nuevo entrenador

El conjunto portugués, que va último en la clasificación de la Liga lusa con 3 puntos en 14 jornadas, explicó en un comunicado que el nuevo entrenador, de 53 años, tendrá como objetivo "abrazar el reto de llevar al club a una nueva permanencia en la primera división".

João Henriques inició su carrera en el fútbol profesional en la temporada 2017/18 con el Leixões SC, para pasar después al Paços de Ferreira, al Santa Clara, al Vitória de Guimarães, al Moreirense y al Marítimo, con un total de 126 partidos en la primera división.

En el panorama internacional, ha dirigido al Olimpija Ljubljana (Eslovenia) y al Radomiak Radom (Polonia).

A su equipo se suman João Correia (entrenador adjunto), Alberto Carvalho (preparador físico), José Serrão (entrenador de porteros) y Gonçalo Magalhães (analista), a los que se suman Tó Ferreira (entrenador de porteros) y Armando Roriz (entrenador adjunto), que ya estaban en el club.

