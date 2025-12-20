El Elche quiere redondear su gran año y el Rayo prolongar su euforia

El equipo ilicitano afronta el partido con ánimo de revancha tras la dolorosa derrota sufrida en Mallorca y quiere que esta última cita del año sea una fiesta en las gradas y en el campo, por lo que su entrenador, Eder Sarabia, ha realizado un llamamiento a los aficionados para que acudan al estadio y arropen a su equipo en busca de tres puntos que significarían una nueva zancada hacia la salvación.

Sarabia reservó a varios titulares esta semana en la Copa del Rey, por lo que podrá disponer de todos sus efectivos a excepción de los delanteros Grady Diangana y André da Silva, quienes acusan problemas musculares.

La posible alineación del Elche es una incógnita, ya que el técnico vasco siempre introduce alguna modificación en el equipo, sin cambiar el patrón de juego, en función de las características del rival.

Una de las incógnitas volverá a estar en la portería, posición en la que el entrenador podría premiar a Matías Dituro con la titularidad tras su gran partido en la Copa en detrimento de Iñaki Peña.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega eufórico al último partido del año debido a la goleada de hace dos días frente al Drita, de Kosovo, que le permitió acceder de forma directa a los octavos de final de la Liga Conferencia.

Por contra, la realidad liguera es otra. La pasada jornada empató con el Betis y sumó su sexto partido en la competición sin ganar prolongando una mala racha anotadora que le ha llevado a marcar solo un gol en esos seis encuentros.

Ese es el principal aspecto a mejorar por el equipo de Iñigo Pérez, que está preocupado por la falta de gol de su equipo aunque no por la capacidad generadora de ocasiones, algo de lo que se resarció, en parte, en la Liga Conferencia, anotando tres goles al Drita.

Para este partido, el entrenador cuenta con un buen número de bajas, algunas de ellas importantes como la del centrocampista senegalés Pathé Ciss, con su selección preparando la Copa África; el lateral derecho Andrei Ratiu, sancionado, y el delantero brasileño Alemao y el mediapunta español Jorge de Frutos, ambos lesionados.

De esta forma se verá un once con algunas novedades, principalmente en el lateral derecho con la presencia del albano Iván Balliu, la posible entrada como mediapunta de Isi Palazón y en la medular de Oscar Valentín.

Elche: Peña o Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aguado, Febas, Martim Neto, Varela, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentín, Gumbau; Fran Pérez, Isi, Álvaro; y Camello.