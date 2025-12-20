El Lille sufre para sellar su billete para los dieciseisavos de final

De hecho, los de Bruno Genesio, que compiten este curso en la Liga Europa, tuvieron que esperar a falta de diez minutos para la conclusión del tiempo reglamentario para doblegar al Lusitanos, que demostró el porqué de su condición de equipo menos goleado de su categoría.

El noruego Marius Broholm, que entró en el terreno de juego tres minutos antes en sustitución de Ethan Mbappé, hermano pequeño del jugador del Real Madrid, anotó a los 80 minutos el definitivo 1-0 al rematar a las redes un balón servido por el islandés Hakon Haraldson.

Igualmente sufrida fue la clasificación del Toulouse, octavo de la Ligue 1, que se impuso por 1-2 al Lyon La Duchere, equipo de la quinta categoría del fútbol galo, con los goles del brasileño Emerson y el noruego Aron Donnum en la segunda mitad.

Quien no dejó ninguna duda fue el Lorient, duodécimo clasificado de la Primera División, que liderado por el senegalés Bamba Dieng, autor de un triplete, goleo por 0-7 al Le Gosier, equipo de categoría regional, en un duelo en el que los "merlus" ya ganaban por 0-5 al descanso.

Tres goles firmó el delantero del París FC Naninatano Ikoné que sirvieron al conjunto de la capital francesa, decimocuarto de la Ligue 1, para derrotar por 0-3 al Raon-L'Etape, conjunto de categoría regional, y sellar su pase a los dieciseisavos de final.

Una ronda en la que también estará el Metz, el colista de la Primera División, que se impuso por 0-3 al Biesheim, equipo de la cuarta categoría, con un doblete del maliense Boubacar Traoré.