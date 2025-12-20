Flick confirma que Pedri está lesionado y no jugará: "No podemos correr riesgos"

"Pedri está lesionado y no estoy contento con esto. Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento. No podemos correr riesgos. Es lo mejor ahora. Lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyol y en la Supercopa", ha explicado en rueda de prensa.

Flick ha precisado que "el problema es en los isquios", y que Pedri, que ayer ya se ejercitó al margen, podría jugar ante el Villarreal si fuera necesario, "pero el riego es muy alto", así que el canario no estará en la convocatoria para el último partido del año.

La buena noticia es que el técnico alemán recupera al delantero Robert Lewandowski, que no jugó el encuentro de Copa del Rey en Guadalajara por unas molestias musculares: "No quisimos correr riesgos entonces y ahora está disponible. Puede jugar mañana".

Sobre el rival de mañana, Flick ha destacado que es un equipo "de mucha calidad", con un "juego directo" que le gusta "mucho" y que por ello ha querido "felicitar" a su entrenador, Marcelino García Toral.

Tercer clasificado en LaLiga, el conjunto castellonense llega a este duelo con muchas bajas y tras caer eliminado de la Copa del Rey ante el Racing de Santander.

Pero el preparador teutón ha restado importancia a este hecho: "Es muy diferente la Copa, la Champions y LaLiga. Para todos los equipos, el Barça es el partido del año. Seguro que estarán motivados".

Flick también ha aprovechado su comparecencia para valorar 2025, "un año impresionante y exitoso para mí", según ha dicho, con el triplete de Liga, Copa y Supercopa, pero no ha querido aventurar cual será su futuro, pese a tener contrato hasta 2027.

"Un año y medio para un entrenador es mucho tiempo. Estoy muy contento de trabajar en este club. Mi 'staff' es fantástico, Deco (el director técnico) es increíble y tengo una gran relación. Para mí está bien estar un año y medio más, pero también me afecta si está el presidente", ha comentado Flick, dejando entrever que podría replanterarse su continuidad si Joan Laporta pierde las próximas elecciones".

Y ha defendido el año que hizo el atacante Raphael Dias 'Raphinha' y criticado a la FIFA, por no incluir al extremo brasileño en el once de 2025, lo que ha calificado de "broma".

"Cuando vi que no estaba Raphinha me pareció increíble. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada. Hizo 22 aportaciones de gol en la Champions, en la máxima competición. Si ves los goles y asistencias y la influencia... No es justo para él. No puedo creer que no esté en el mejor once del mundo, después de la temporada que hizo", ha sentenciado.