Míchel: "Ganar al Atlético sería una sorpresa"

El entrenador rojiblanco ha reconocido que el Girona necesitará una versión "espectacular" y un rendimiento "altísimo" para vencer en Montilivi al conjunto rojiblanco, pero ha subrayado que su equipo puede competir "contra cualquier rival" y que los jugadores quieren la victoria para "acabar el año fuera del descenso".

Míchel también ha asegurado que encadenar dos victorias, después del triunfo en casa de la Real Sociedad (1-2), significaría "un paso adelante total", pero ha remarcado que el Atlético es un rival "muy duro".

En este sentido ha añadido que es "un equipo muy de autor" y uno de los mejores rivales en la presión y que tiene ""mucho talento" y "jugadores determinantes en transición y en desmarques de ruptura", como Julián Álvarez, Giuliano Simeone o Alexander Sorloth.

"Vamos a sufrir, vamos a tener que correr mucho y vamos a tener que tener un poco de suerte en algunas situaciones", ha admitido antes de reivindicar que el equipo sigue creciendo y está "mejor".

También ha explicado que 2025 ha sido un año "duro" y "complicado" porque el Girona venía de la Liga de Campeones y ha estado "por debajo de lo esperado", pero que deja muchos "aprendizajes".

El técnico ha afirmado que es "un privilegiado" y que a 2026 no le pide poco más que salud porque está donde quiere estar y en Girona lo tiene "todo".

"Es la mejor etapa de mi vida profesional. He vivido momentos muy buenos en el Rayo y también en el Huesca como entrenador, pero aquí he encontrado el lugar perfecto para mí", ha destacado a las puertas de su partido número 200 como entrenador del Girona.

Además, ha reconocido que la baja del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi por la disputa de la Copa África "hace daño", porque estaba a un gran nivel, y ha señalado que Viktor Tsygankov, autor de un doblete en San Sebastián, es un jugador "muy importante".

"Siempre que tiene compañeros que están bien da un paso. Siempre le ha costado un poco ser el protagonista, pero en este sentido ha mejorado", ha dicho.